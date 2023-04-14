Сліпа 2023 34 серия смотреть онлайн — 14.04.2023

Серия 34 | 14.04.2023 | 2023

Богатый нелюбимый или бедный любовник – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 34 серия от 14.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Валентина – жена состоятельного бизнесмена Геннадия, который содержит женщину с пасынком. В прошлом году Валя влюбилась в репетитора английского языка, в объятиях которого она нашла заботу и утешение. Со временем героиня сериала Сліпа 2023 запуталась в своих чувствах и лжи. Женщина боится развода, ведь тогда она может остаться на улице вместе с сыном. В то же время Валя переживает, что ее любовник может оказаться альфонсом. Как ей сделать верный выбор? Какой подарок может разрушить женское счастье? И узнает ли Геннадий об измене жены? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 34 от 14.04.2023.

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