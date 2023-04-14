Сліпа 2023 33 серия смотреть онлайн — 14.04.2023

Серия 33 | 14.04.2023 | 2023

Легкий заработок или подлый обман – смотрите онлайн сериал Сліпа 33 серия от 14.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Жена Виктора постоянно недовольна его низкими доходами. Хотя мужчина хорошо зарабатывает в агентстве, все деньги словно тают: то кредит, то ремонт, то неожиданная болезнь отца. В сериале Сліпа 2023 Виктор предстанет перед сложным выбором: предать своего начальника ради выгоды или продолжать честно зарабатывать. Какой совет ему даст провидица? Кто решил нажиться на трудностях Виктора? И почему его отношение к хлебу сыграло роковую роль в этой истории? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 33 от 14.04.2023.

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