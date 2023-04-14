Сліпа 2023 33 серія дивитись онлайн – 14.04.2023

Серія 33 | 14.04.2023 | 2023

Легкий заробіток чи підлий обман – дивіться онлайн серіал Сліпа 33 серія від 14.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дружина Віктора постійно незадоволена його низьким рівнем доходів. Хоча чоловік добре заробляє в агенції, всі гроші немовби тануть: то кредит, то ремонт, то неочікувана хвороба батька. У серіалі Сліпа 2023 Віктор постане перед складним вибором: зрадити свого начальника заради вигоди чи далі чесно заробляти. Яку пораду йому дасть провидиця? Хто вирішив нажитися на труднощах Віктора? І чому його ставлення до хліба зіграло фатальну роль в цій історії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 33 від 14.04.2023.

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