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Сліпа

Video: Сліпа 2023 33 серія дивитись онлайн - 14.04.2023

Серіал Сліпа 2023 - 33 серія від 14.04.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 33 | 14.04.2023 | 2023

Легкий заробіток чи підлий обман – дивіться онлайн серіал Сліпа 33 серія від 14.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дружина Віктора постійно незадоволена його низьким рівнем доходів. Хоча чоловік добре заробляє в агенції, всі гроші немовби тануть: то кредит, то ремонт, то неочікувана хвороба батька. У серіалі Сліпа 2023 Віктор постане перед складним вибором: зрадити свого начальника заради вигоди чи далі чесно заробляти. Яку пораду йому дасть провидиця? Хто вирішив нажитися на труднощах Віктора? І чому його ставлення до хліба зіграло фатальну роль в цій історії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 33 від 14.04.2023.

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