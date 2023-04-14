Сліпа 2023 32 серія дивитись онлайн – 14.04.2023

Серія 32 | 14.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 32 серія від 14.04.2023 на сайті телеканалу СТБ та дізнайтеся про небезпечні наслідки неправильного привороту на солі.

Для Олега сімейне життя найкращого друга завжди була взірцевим й ідеальним. Але одного дня Андрій забрав свої речі й неочікувано для всіх зник у невідомому напрямку. Головний герой серіалу Сліпа 2023 разом із дружиною друга негайно вирушив на пошуки Андрія, але всі їхні спроби закінчилися нічим. Допомога провидиці залишилася їхньою останньою надією.

Бабуся Люба побачила, що Андрій зник по дорозі додому і з’явиться на п’ятий день після інциденту. Знахарка порадила Олегові дочекатися друга, адже йому загрожує містична небезпека! Що сталося? Хто вирішив нашкодити Андрієві? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 32 від 14.04.2023.

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