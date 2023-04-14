Сліпа 2023 31 серія дивитись онлайн – 14.04.2023

Серія 31 | 14.04.2023 | 2023

Захоплива історія про альфонса й пошуки щастя – дивіться онлайн серіал Сліпа 31 серія від 14.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Смачна вечеря, троянди, домашня атмосфера – Юлія продумала все до дрібниць, щоб провести чудовий вечір разом із коханим. Але виявилося, що Андрій знову поїхав у відрядження, не попередивши свою дівчину. Героїня серіалу Сліпа 2023 була у відчаї. Невже Андрій їй бреше? Юлія звернулася до провидиці за мудрою порадою.

Бабуся Люба побачила долю Юлії й розповіла, що їй не судилося вийти за коханого заміж, хоча вони можуть бути разом. Провидиця також побачила брехню в стосунках закоханих. Невже Андрій і справді щось приховує? Як Юлії дізнатися правду? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 31 від 14.04.2023.

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