Сліпа 2023 30 серія дивитись онлайн – 07.04.2023

Серія 30 | 07.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 30 серія від 07.04.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб дізнатися, чому дух матері-покійниці щоночі мучає Діану.

Після переїзду в успадкований від матері будинок Діана зовсім забула про сон. У нічних кошмарах її мама постійно плаче, а потім виганяє жінку зі свого дому. Ще й до всього Оля, донька героїні серіалу Сліпа 2023, почала важко хворіти, через що постійно задихалася. Лікарі так і не змогли визначити причину хвороби, тому Діана вирішила звернутися по допомогу до сліпої провидиці. Що шкодить її дитині? Чому в снах до Діани приходить померла мати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 30 від 07.04.2023.

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