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Сліпа

Video: Сліпа 2023 29 серія дивитись онлайн - 07.04.2023

Серіал Сліпа 2023 - 29 серія від 07.04.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 29 | 07.04.2023 | 2023

Зворушлива історія про втрачене кохання – дивіться онлайн серіал Сліпа 29 серія від 07.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Коли Ірина познайомилася з Олегом, вона щиро повірила, що саме він – її єдиний чоловік на все життя. Неймовірне кохання, турбота й пропозиція руки і серця остаточно запевнили героїню серіалу Сліпа 2023 в тому, що Олег – її доля. Тому його раптове зникнення принесло в життя Іри багато болю й розпачу. За три місяці дівчина так і не змогла знайти коханого, тому поїхала до бабусі Люби. Чи зможе провидиця розрадити Ірину? Чи справді Олег живе й працює в Києві? Який обман зруйнував стосунки закоханих? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 29 від 07.04.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 28 серія від 07.04.2023

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