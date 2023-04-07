Сліпа 2023 28 серія дивитись онлайн – 07.04.2023

Серія 28 | 07.04.2023 | 2023

Тетяна десять років оберігала сімейне вогнище, поки в її дім не прийшла молода коханка її чоловіка, – дивіться онлайн серіал Сліпа 28 серія від 07.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Анатолій прийшов додому з сюрпризом. Але замість квітів Тетяна отримала шокуюче знайомство з Оленою, молодою коханкою свого чоловіка, яка вирішила жити разом з ним. Тепер у героїні серіалу Сліпа 2023 є вибір: віддати половину своєї квартири парі чи жити втрьох в одному житлі. Тетяна вирішила спитати поради в мудрої провидиці.

Бабуся Люба одразу побачила правду – між Оленою й Анатолієм немає кохання. А поради провидиці зовсім шокували Тетяну. Вона має залишити коханку в своєму домі! Чи дослухається жінка до порад знахарки? Чи вона вирішить вигнати вертихвістку зі своєї квартири? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 28 від 07.04.2023.

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