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Video: Сліпа 2023 28 серия смотреть онлайн - 07.04.2023

Сериал Сліпа 2023 - 28 серия от 07.04.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 28 | 07.04.2023 | 2023

Татьяна десять лет оберегала семейный очаг, пока в ее дом не пришла молодая любовница ее мужа, – смотрите онлайн сериал Сліпа 28 серия от 07.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Анатолий пришел домой с сюрпризом. Но вместо цветов Татьяна получила шокирующее знакомство с Еленой, молодой любовницей своего мужа, которая решила жить вместе с ним. Теперь у героини сериала Сліпа 2023 есть выбор: отдать половину своей квартиры паре или жить втроем в одном жилье. Татьяна решила спросить совета у мудрой провидицы.

Бабушка Люба сразу увидела правду – между Еленой и Анатолием нет любви. А советы провидицы и вовсе шокировали Татьяну. Она должна оставить любовницу в своем доме! Прислушается ли женщина к советам знахарки? Или она решит выгнать вертихвостку из своей квартиры? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 28 от 07.04.2023.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 27 серия от 07.04.2023

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