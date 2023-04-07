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Video: Сліпа 2023 27 серия смотреть онлайн - 07.04.2023

Сериал Сліпа 2023 - 27 серия от 07.04.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 27 | 07.04.2023 | 2023

Невероятная история про любовь талантливой швеи – смотрите онлайн сериал Сліпа 27 серия от 07.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Татьяна приехала к бабушке Любе, чтобы больше узнать о том, в кого она влюбилась. Дело в том, что женщина уже три месяца сдает комнату Сергею, настоящему мастеру на все руки. Героиня сериала Сліпа 2023 даже не заметила, как влюбилась в Сергея. Но неожиданное объявление о розыске посеяло сомнения в ее сердце. Полиция разыскивала ее арендатора. Неужели Татьяна прячет мошенника? Или кто-то намеренно оболгал честного человека? Слепая провидица раскроет правду и предостережет Татьяну от действий, которые принесли беду в ее жизнь,– смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 27 от 07.04.2023.

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