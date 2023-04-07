Сліпа 2023 27 серія дивитись онлайн – 07.04.2023

Серія 27 | 07.04.2023 | 2023

Неймовірна історія про кохання талановитої кравчині – дивіться онлайн серіал Сліпа 27 серія від 07.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Тетяна приїхала до бабусі Люби, щоб більше дізнатися про того, в кого вона закохалася. Справа в тому, що жінка вже три місяці здає кімнату Сергією, справжньому майстру на всі руки. Героїня серіалу Сліпа 2023 навіть не помітила, як закохалася в Сергія. Але неочікуване оголошення про розшук посіяло сумніви в її серці. Поліція розшукувала її орендаря. Невже Тетяна переховує шахрая? Чи хтось навмисно оббрехав чесну людину? Сліпа провидиця розкриє правду й застереже Тетяну від дій, які принесли лихо в її життя, – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 27 від 07.04.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 26 серія від 31.03.2023