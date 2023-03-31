Сліпа 2023 26 серія дивитись онлайн – 31.03.2023

Серия 26 | 31.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 26 серія від 31.03.2023 на сайті телеканалу СТБ та дізнайтеся дивовижну історію про те, чому слова можуть бути більш небезпечними, ніж ніж.

У 26 серії серіалу Сліпа 2023 ви познайомитеся з Оленою, якій нещодавно коханий зробив пропозицію. Після заручин дівчина переїхала жити до Дениса і його сестри. Але після переїзду її наречений став немовби іншою людиною. Денис постійно дратувався, зривав злість на Олені й завдавав їй болю. Після такої поведінки дівчина почала сумніватися: може їй не варто квапитися з весіллям? Що їй порадить бабуся Люба? Насолодіться містичною історією про обман і магічні обряди – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 26 від 31.03.2023.

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