Сліпа 2023 25 серія дивитись онлайн – 31.03.2023

Серия 25 | 31.03.2023 | 2023

Зворушлива історія про цінність сім’ї – дивіться онлайн серіал Сліпа 25 серія від 31.03.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Через складні життєві обставині Галині не пощастило вирости в щасливій родині, тому вона завжди мріяла, що її власна сім’я обов’язково буде дружньою. Проте її мрії так і не збулися. Стосунки героїні серіалу Сліпа 2023 з чоловіком щодня ставали холоднішими, а постійні сварки з матір’ю повністю її виснажили. Невже мир і злагода ніколи не настануть у родині Галі? Що стало справжнім коренем розбрату? Провидиця розкриє правду й дасть мудру пораду – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 25 від 31.03.2023.

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