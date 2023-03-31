Сліпа 2023 24 серія дивитись онлайн – 31.03.2023

Серия 24 | 31.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 24 серія від 31.03.2023 на сайті телеканалу СТБ та дізнайтеся неймовірну історію про стосунки, які почалися з брехні.

Коханий Яни – хлопець із заможної родини Назар. Дівчина боялася, що юнак покине її, якщо дізнається правду про її просту сім’ю. Саме тому героїня серіалу Сліпа 2023 наважилася на брехню: вона сказала Назару, що її батьки – теж частина еліти суспільства. Але одного разу дівчина пошкодує про свої слова. Чому? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа.

Яна поїхала до провидиці, щоб бабуся Люба допомогла їй розібратися з почуттями й власною брехнею. Але знахарка побачила дещо неймовірне: Назар теж збрехав Яні! Чи буде щастя в стосунках, побудованих на брехні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 24 від 31.03.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 23 серія від 31.03.2023