Сліпа 2023 23 серія дивитись онлайн – 31.03.2023

Серия 23 | 31.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 23 серія від 31.03.2023 на сайті телеканалу СТБ. Одного дня Дмитро посварився з батьком через те, що він вирішив покинути медичний інститут і відкрити власну справу. Микола вигнав свого сина з дому й наказав йому не повертатися, поки той не одумається. Чому для чоловіка настільки важливо, щоб Дмитро став лікарем? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023.

Минуло 5 років. Весь цей час Микола забороняв дружині спілкуватися з Дмитром, адже він вірив, що син сам повернеться додому. Врешті-решт жінка померла через серцевий напад, так і не побачивши наостанок своє дитя. Саме тому Микола вирішив розшукати Дмитра з допомогою провидиці. Але чи справді йому потрібен лише син? Що чоловік приховав від знахарки? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 23 від 31.03.2023.

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