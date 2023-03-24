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Сліпа

Video: Сліпа 2023 22 серія дивитись онлайн - 24.03.2023

Серіал Сліпа 2023 - 22 серія від 24.03.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 22 | 24.03.2023 | 2023

Чужий злочин і жіноче прокляття – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 22 серія від 24.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Аліна через власну необережність збила на дорозі людину. Жінка настільки перелякалася, що одразу ж покинула місце аварії й жертву ДТП. Михайло, чоловік Аліни, втомився від постійної тривоги за кохану. Герой серіалу Сліпа 2023 поїхав до бабусі Люби, щоб спитати, чи жива та людина.

Провидиця заспокоїла Михайла. Постраждала жінка – жива, але, на лихо, вона прокляла Аліну. Тепер винуватиця і її майбутні діти страждатимуть від фатальних наслідків злочину. Чи зможе Михайло врятувати кохану? Чи наважиться Аліна попросити пробачення за скоєне? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 22 від 24.03.2023.

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