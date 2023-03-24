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Сліпа

Video: Сліпа 2023 21 серія дивитись онлайн - 24.03.2023

Серіал Сліпа 2023 - 21 серія від 24.03.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 21 | 24.03.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 21 серія від 24.03.2023 на сайті телеканалу СТБ та дізнайтеся захопливу історію про Миколу і його доньку Лілію.

Останні місяці Микола не знаходить собі місця через власну брехню. Рік тому його з донькою покинула дружина, але він і досі не може розповісти Лілії шокуючу правду про її матір. Герой серіалу Сліпа 2023 втомився бути самотнім і, здавалося, знову знайшов кохання. Але Микола не знає, як виплутатися з цієї халепи, щоб зберегти стосунки з донькою, а також утримати поруч кохану людину. Яку пораду Миколі дасть бабуся Люба? Чому його нещодавна покупка може спричинити лихо? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 21 від 24.03.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 20 серія від 24.03.2023

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