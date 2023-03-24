Сліпа 2023 21 серия смотреть онлайн — 24.03.2023

Серия 21 | 24.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 21 серия от 24.03.2023 на сайте телеканала СТБ и узнайте увлекательную историю про Николая и его дочь Лилию.

Последние месяцы Николай не находит себе места из-за собственной лжи. Год назад его с дочерью бросила жена, но он до сих пор не может рассказать Лилии шокирующую правду о ее матери. Герой сериала Сліпа 2023 устал быть одиноким и, казалось, снова обрел любовь. Но Николай не знает, как выпутаться из этой передряги, чтобы сохранить отношения с дочерью, а также удержать рядом любимого человека. Какой совет Николаю даст бабушка Люба? Почему его недавняя покупка может повлечь за собой беду? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 21 от 24.03.2023.

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