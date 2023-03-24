Сліпа 2023 20 серия смотреть онлайн — 24.03.2023

Серия 20 | 24.03.2023 | 2023

Она устраивает свадебные церемонии для чужих людей, а свою судьбу никак не найдет – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 20 серия от 24.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Красавица Иванна уже давно мечтает стать невестой и выйти замуж за любимого, но судьба дарит ей возможность быть только дружкой для своих подруг. Героиня сериала Сліпа 2023 работает в свадебном агентстве, поэтому она часто видит создание новых семей. Но отношения с мужчинами у самой Иванны все никак не складываются, из-за чего она боится остаться одинокой. Неужели кто-то ее сглазил? Или ей просто не суждено стать женой? Бабушка Люба увидит судьбу Иванны и предупредит об угрозе ее семейному счастью – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 20.

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