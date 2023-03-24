Сліпа 2023 20 серія дивитись онлайн – 24.03.2023

Серія 20 | 24.03.2023 | 2023

Вона влаштовує весільні церемонії для чужих людей, а свою долю ніяк не знайде – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 20 серія від 24.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Красуня Іванна вже давно мріє стати нареченою та вийти заміж за коханого, але доля дарує їй можливість лише бути дружкою для своїх подруг. Героїня серіалу Сліпа 2023 працює у весільному агентстві, тому вона часто бачить створення нових сімей. Але стосунки з чоловіками в самої Іванни все ніяк не складаються, через що вона боїться залишитися самотньою. Невже хтось її зурочив? Чи їй просто не судилося стати дружиною? Бабуся Люба побачить долю Іванни й попередить про загрозу її сімейному щастю – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 20.

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