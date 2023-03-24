Сліпа 2023 19 серія дивитись онлайн – 24.03.2023

Серія 19 | 24.03.2023 | 2023

Сімейне щастя чи розширення житлової площі – що обере головний герой? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 19 серія від 24.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Як тільки Андрій дізнався, що в їхній однокімнатній квартирі поселиться вагітна наречена сина, він став одержимий квартирним питанням. Двадцять років тому вони з дружиною купили маленьку квартирку, але життєві обставини не дали їм змогу придбати більш просторе житло. Герой серіалу Сліпа 2023 звернувся по допомогу до провидиці.

Бабуся Люба порадила Андрієві брати іпотеку, але попередила, що його дивні видіння є поганим знаком. Що саме побачив чоловік? Чому мир у його родині в небезпеці? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 19 від 24.03.2023.

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