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Video: Сліпа 2023 19 серия смотреть онлайн - 24.03.2023

Сериал Сліпа 2023 - 19 серия от 24.03.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 19 | 24.03.2023 | 2023

Семейное счастье или расширение жилой площади – что выберет главный герой? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 19 серия от 24.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Как только Андрей узнал, что в их однокомнатной квартире поселится беременная невеста сына, он стал одержим квартирным вопросом. Двадцать лет тому назад они с женой купили маленькую квартирку, но жизненные обстоятельства не позволили им приобрести более просторное жилье. Герой сериала Сліпа 2023 обратился за помощью к провидице.

Бабушка Люба посоветовала Андрею брать ипотеку, но предупредила, что его странные видения являются плохим знаком. Что именно увидел мужчина? Почему мир в его семье в опасности? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 19 от 24.03.2023.

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