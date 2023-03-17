Сліпа 2023 18 серия смотреть онлайн — 17.03.2023

Серия 18 | 17.03.2023 | 2023

Он пришел с того света за душой жениха – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 18 серия от 17.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Любимый Татьяны постоянно страдает из-за жутких видений. Артем ничего не объясняет девушке, поэтому она только больше переживает за его состояние. Мама посоветовала героине сериала Сліпа 2023 обратиться за помощью к провидице. Девушка так и поступила, а бабушка Люба подтвердила ее опасения. Артем видит дух покойника, который хочет забрать его за собой в могилу. Как Татьяне спасти жениха? И почему Артем не хочет об этом говорить? Мудрая знахарка поможет ей в этой беде – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 18.

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