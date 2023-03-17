Сліпа 2023 18 серія дивитись онлайн – 17.03.2023

Серія 18 | 17.03.2023 | 2023

Він прийшов з того світу по душу нареченого – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 18 серія від 17.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Коханий Тетяни постійно страждає через моторошні видіння. Артем нічого не пояснює дівчині, через що вона лише більше переживає за його стан. Мама порадила героїні серіалу Сліпа 2023 звернутися по допомогу до провидиці. Дівчина так і вчинила, а бабуся Люба підтвердила її побоювання. Артем бачить дух покійника, який хоче забрати його за собою в могилу. Як Тетяні врятувати нареченого? І чому Артем не хоче про це говорити? Мудра знахарка допоможе їй в цій біді – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 18.

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