Сліпа 2023 17 серія дивитись онлайн – 17.03.2023

Серія 17 | 17.03.2023 | 2023

Не пропустіть захопливу історію про обман і втрату власного щастя – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 17 серія від 17.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Коли Олена ввечері виносила сміття, вона побачила свого чоловіка з коханкою. Жінка хотіла висказати все, що про нього думає. Але всього за мить героїня серіалу Сліпа 2023 усвідомила, що це їй примарилося. Врешті-решт жінка розлучилася з Антоном через зраду. Але чому ж їй так не щастить з коханням? Невже їй щось пороблено? Чи Олені не судилося знайти щастя? Історія про довіру та павутиння брехні – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 17.

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