Сліпа 2023 16 серія дивитись онлайн – 17.03.2023

Серія 16 | 17.03.2023 | 2023

Історія про наречену із чорною душею – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 16 серія від 17.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Зазвичай Юра завжди приймав важливі рішення у своєму житті зі згоди своєї сестри, яка замінила йому матір після загибелі батьків. Тому Анна була в шоці, коли брат привів у дім наречену-незнайомку, з якою він уже подав заяву в РАЦС. Героїня серіалу Сліпа 2023 запідозрила щось лихе, адже поведінка Юри змінилася через нову дівчину. Чому він кілька місяців не носить оберіг? Навіщо наречена розпитувала про батьківський дім? Суха гілочки верби й мудра порада бабусі Люби врятують брата й сестру – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 16.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 15 серія від 17.03.2023