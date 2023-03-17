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Сліпа

Video: Сліпа 2023 16 серія дивитись онлайн - 17.03.2023

Серіал Сліпа 2023 - 16 серія від 17.03.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 16 | 17.03.2023 | 2023

Історія про наречену із чорною душею – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 16 серія від 17.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Зазвичай Юра завжди приймав важливі рішення у своєму житті зі згоди своєї сестри, яка замінила йому матір після загибелі батьків. Тому Анна була в шоці, коли брат привів у дім наречену-незнайомку, з якою він уже подав заяву в РАЦС. Героїня серіалу Сліпа 2023 запідозрила щось лихе, адже поведінка Юри змінилася через нову дівчину. Чому він кілька місяців не носить оберіг? Навіщо наречена розпитувала про батьківський дім? Суха гілочки верби й мудра порада бабусі Люби врятують брата й сестру – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 16.

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