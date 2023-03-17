Сліпа 2023 15 серія дивитись онлайн – 17.03.2023

Серія 15 | 17.03.2023 | 2023

Покинуте немовля і дивні видіння – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 15 серія від 17.03.2023 на сайті телеканалу СТБ!

Олексій був щасливим сім’янином, поки на порозі його дому не з’явилося покинуте немовля. Андрійко був позашлюбним сином героя серіалу Сліпа 2023 і важливою таємницею, яку чоловік старанно приховував від дружини. Мама дитини не виходила на зв’язок, що добряче стривожило Олексія. Якщо він не встигне знайти Тоню до повернення дружини, його шлюб опиниться під загрозою. Чи допоможе бабуся Люба знайти маму-зозулю? Чи наважиться чоловік розповісти коханій правду? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 15 від 17.03.2023.

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