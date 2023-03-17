Сліпа 2023 15 серия смотреть онлайн — 17.03.2023

Серия 15 | 17.03.2023 | 2023

Брошенный младенец и странные видения – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 15 серия от 17.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Алексей был счастливым семьянином, пока на пороге его дома не появился брошенный младенец. Андрюша был внебрачным сыном героя сериала Сліпа 2023 и важной тайной, которую мужчина тщательно скрывал от жены. Мама ребенка не выходила на связь, что сильно встревожило Алексея. Если он не успеет найти Тоню до возвращения жены, его брак окажется под угрозой. Поможет ли бабушка Люба найти мать-кукушку? Решится ли мужчина рассказать любимой правду? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 15 от 17.03.2023.

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