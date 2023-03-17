Сліпа 2023 16 серия смотреть онлайн — 17.03.2023

Серия 16 | 17.03.2023 | 2023

История про невесту с черной душой – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 16 серия от 17.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Раньше Юра всегда принимал важные решения с согласия своей сестры, которая заменила ему мать после гибели родителей. Поэтому Анна была в шоке, когда брат привел в дом невесту-незнакомку, с которой он уже подал заявление в ЗАГС. Героиня сериала Сліпа 2023 заподозрила что-то плохое, ведь поведение Юры изменилось из-за новой девушки. Почему он несколько месяцев не носит оберег? Зачем невеста расспрашивала о родительском доме? Сухие веточки ивы и мудрый совет бабушки Любы спасут брата и сестру – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 16.

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