Сліпа 2023 22 серия смотреть онлайн — 24.03.2023

Серия 22 | 24.03.2023 | 2023

Чужое преступление и женское проклятье – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 22 серия от 24.03.2023 на сайте телеканала СТБ!

Алина по собственной неосторожности сбила на дороге человека. Женщина настолько испугалась, что сразу же покинула место аварии и жертву ДТП. Михаил, муж Алины, устал от постоянной тревоги за любимую. Герой сериала Сліпа 2023 поехал к бабушке Любе, чтобы спросить, жив ли этот человек.

Провидица успокоила Михаила. Пострадавшая женщина – жива, но, к несчастью, она прокляла Алину. Теперь виновница и ее будущие дети будут страдать роковыми последствиями преступления. Сможет ли Михаил спасти любимую? Решится ли Алина попросить прощения за содеянное? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 22 от 24.03.2023.

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