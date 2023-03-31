Сліпа 2023 23 серия смотреть онлайн — 31.03.2023

Серия 23 | 31.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 23 серия от 31.03.2023 на сайте телеканала СТБ. Однажды Дмитрий поссорился с отцом из-за того, что он решил бросить медицинский институт и открыть собственное дело. Николай выгнал своего сына из дома и приказал ему не возвращаться, пока он не одумается. Почему для мужчины столь важно, чтобы Дмитрий стал врачом? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023.

Прошло пять лет. Все это время Николай запрещал жене общаться с Дмитрием, ведь он верил, что сын вернется домой. В конце концов женщина умерла из-за сердечного приступа, так и не увидев напоследок своего ребенка. Именно поэтому Николай решил разыскать Дмитрия с помощью провидицы. Но действительно ли ему нужен только сын? Что мужчина скрыл от знахарки? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 23 от 31.03.2023.

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