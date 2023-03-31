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Video: Сліпа 2023 24 серия смотреть онлайн - 31.03.2023

Сериал Сліпа 2023 - 24 серия от 31.03.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 24 | 31.03.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 24 серия от 31.03.2023 на сайте телеканала СТБ и узнайте невероятную историю про отношения, которые начались со лжи.

Любимый Яны – парень из зажиточной семьи Назар. Девушка боялась, что юноша бросит ее, если узнает правду о ее простых родителях. Именно поэтому героиня сериала Сліпа 2023 отважилась на ложь: она сказала Назару, что ее семья – тоже часть элиты общества. Но однажды девушка пожалеет о своих словах. Почему? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа.

Яна поехала в провидице, чтобы бабушка Люба помогла ей разобраться с чувствами и ложью. Но знахарка увидела кое-что невероятное: Назар тоже солгал Яне! Будет ли счастье в отношениях, построенных на лжи? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 24 от 31.03.2023.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 23 серия от 31.03.2023

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