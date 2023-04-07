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Video: Сліпа 2023 29 серия смотреть онлайн - 07.04.2023

Сериал Сліпа 2023 - 29 серия от 07.04.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 29 | 07.04.2023 | 2023

Трогательная история про потерянную любовь – смотрите онлайн сериал Сліпа 29 серия от 07.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Когда Ирина познакомилась с Олегом, она искренне поверила, что именно он – ее единственный мужчина на всю жизнь. Невероятная любовь, забота и предложение руки и сердца окончательно заверили героиню сериала Сліпа 2023 в том, что Олег – ее судьба. Поэтому его внезапное исчезновение принесло в жизнь Иры много боли и отчаяния. Через три месяца девушка так и не смогла найти любимого, поэтому поехала к бабушке Любе. Сможет ли провидица утешить Ирину? Действительно ли Олег живет и работает в Киеве? Какой обман разрушил отношения влюбленных? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 29 от 07.04.2023.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 28 серия от 07.04.2023

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