Сліпа 2023 29 серия смотреть онлайн — 07.04.2023

Серия 29 | 07.04.2023 | 2023

Трогательная история про потерянную любовь – смотрите онлайн сериал Сліпа 29 серия от 07.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Когда Ирина познакомилась с Олегом, она искренне поверила, что именно он – ее единственный мужчина на всю жизнь. Невероятная любовь, забота и предложение руки и сердца окончательно заверили героиню сериала Сліпа 2023 в том, что Олег – ее судьба. Поэтому его внезапное исчезновение принесло в жизнь Иры много боли и отчаяния. Через три месяца девушка так и не смогла найти любимого, поэтому поехала к бабушке Любе. Сможет ли провидица утешить Ирину? Действительно ли Олег живет и работает в Киеве? Какой обман разрушил отношения влюбленных? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 29 от 07.04.2023.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 28 серия от 07.04.2023