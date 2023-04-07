Сліпа 2023 30 серия смотреть онлайн — 07.04.2023

Серия 30 | 07.04.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Сліпа 30 серия от 07.04.2023 на сайте телеканала СТБ, чтобы узнать, почему Диану каждую ночь мучает дух матери-покойницы.

После переезда в унаследованный от матери дом Диана позабыла о сне. В ночных кошмарах ее мама постоянно плачет, а затем выгоняет женщину из своего дома. Вдобавок ко всему Оля, дочь героини сериала Сліпа 2023, начала тяжело болеть, из-за чего постоянно задыхалась. Врачи так и не смогли определить причину болезни, поэтому Диана решила обратиться за помощью к слепой провидице. Что вредит ее ребенку? Почему в снах к Диане приходит умершая мать? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 30 от 07.04.2023.

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