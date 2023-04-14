Сліпа 2023 31 серия смотреть онлайн — 14.04.2023

Серия 31 | 14.04.2023 | 2023

Увлекательная история про альфонса и поиски счастья – смотрите онлайн сериал Сліпа 31 серия от 14.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Вкусный ужин, розы, домашняя атмосфера – Юлия продумала все до мелочей, чтобы провести великолепный вечер вместе с любимым. Но оказалось, что Андрей снова уехал в командировку, не предупредив свою девушку. Героиня сериала Сліпа 2023 была в отчаянии. Неужели Андрей ей лжет? Юлия обратилась к провидице за мудрым советом.

Бабушка Люба увидела судьбу Юлии и рассказала, что ей не суждено выйти за любимого замуж, хотя они могут быть вместе. Провидица также увидела ложь в отношениях влюбленных. Неужели Андрей действительно что-то скрывает? Как Юлии узнать правду? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 31 от 14.04.2023.

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