Сліпа 2023 32 серия смотреть онлайн — 14.04.2023

Серия 32 | 14.04.2023 | 2023

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Для Олега семейная жизнь лучшего друга всегда была образцовой и идеальной. Но однажды Андрей забрал свои вещи и неожиданно для всех скрылся в неизвестном направлении. Главный герой сериала Сліпа 2023 вместе с женой друга немедленно отправился на поиски Андрея, но все их попытки закончились ничем. Помощь провидицы стала последней надеждой.

Бабушка Люба увидела, что Андрей пропал по дороге домой и найдется на пятый день после инцидента. Знахарка посоветовала Олегу дождаться друга, ведь ему грозит мистическая опасность! Что произошло? Кто решил навредить Андрею? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 32 от 14.04.2023.

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