Сліпа 2023 34 серія дивитись онлайн – 14.04.2023

Серія 34 | 14.04.2023 | 2023

Багатий нелюб чи бідний коханець – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 34 серія від 14.04.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Валентина – дружина заможного бізнесмена Геннадія, який утримує жінку з пасинком. Минулого року Валя закохалася в репетитора англійської мови, в чиїх обіймах вона знайшла турботу й розраду. Із часом героїня серіалу Сліпа 2023 заплуталася в своїх почуттях і брехні. Жінка боїться розлучення, бо тоді вона може залишитися на вулиці разом із сином. Водночас Валя переживає, що її коханець може виявитися альфонсом. Як їй зробити правильний вибір? Який подарунок може зруйнувати жіноче щастя? І чи дізнається Геннадій про зраду дружини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 34 від 14.04.2023.

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