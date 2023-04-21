Сліпа 2023 36 серия смотреть онлайн — 21.04.2023

Серия 36 | 21.04.2023 | 2023

Злобный призрак разрушает искреннюю любовь – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 36 серия от 21.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

Карина вместе с любимым недавно переехала в новую квартиру, которую она собирается купить через неделю. Со временем чувства влюбленных остыли, а Владислав даже захотел сделать паузу в их отношениях. Героиня сериала Сліпа 2023 поняла, что это несчастье связано с жутким потусторонним смехом, который она слышала в этом жилье еще до переезда. Сможет ли бабушка Люба спасти любовь Карины? Почему призрак уничтожает отношения? И кто пользуется наивностью девушки? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 36 от 21.04.2023.

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