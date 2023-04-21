Сліпа 2023 37 серия смотреть онлайн — 21.04.2023

Серия 37 | 21.04.2023 | 2023

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Когда-то активный и трудолюбивый Дмитрий стал безвольным и безынициативным мужчиной после того, как потерял работу. Его жена была поражена столь кардинальными изменениями в характере Димы, ведь раньше ее любимый не мог усидеть на месте, а сейчас он даже не хочет вставать с дивана. В сериале Сліпа 2023 Даша обратилась за помощью к провидице, чтобы понять, что происходит с ее мужем. Неужели кто-то навел на него порчу? Как она может помочь Дмитрию? И что означает утреннее загадочное видение? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 37 от 21.04.2023.

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