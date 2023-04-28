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Сліпа

Video: Сліпа 2023 40 серія дивитись онлайн - 28.04.2023

Серіал Сліпа 2023 - 40 серія від 28.04.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серия 40 | 28.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 40 серія від 28.04.2023 на сайті телеканалу СТБ, щоб дізнатися, що можуть спричинити сварки проти ночі.

Оксана сама виховує доньку-підлітка й працює на кількох роботах, щоб оплатити її навчання в елітній гімназії. Але останнім часом Лідія постійно конфліктує з мамою, вчителями, однолітками і хоче повністю відмовитися від освіти. Чому стосунки між найріднішими стали настільки напруженими? Дивіться онлайн Сліпа 2023.

Стурбована жінка вирушила до Сліпої за мудрою порадою. Бабуся Люба застерегла, що навколо Лідії є обман і підступ. Схоже, дівчинці загрожує небезпека. Але як матері врятувати дитину, яка їй не довіряє? Чи зможе Оксана розплутати брехню навколо дочки? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 40 від 28.04.2023.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 39 серія від 28.04.2023

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