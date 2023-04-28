Сліпа 2023 42 серия смотреть онлайн — 28.04.2023

Серия 42 | 28.04.2023 | 2023

Подарок от любимой разрушил их брак – смотрите онлайн мистический сериал Сліп 42 серия от 28.04.2023 на сайте телеканала СТБ.

В годовщину свадьбы Олег был ошарашен из-за пикантного видения, в котором его жена была в постели с другим мужчиной. Герой сериала Сліпа 2023 решил, что это предупреждение, поэтому он поехал к провидице подтвердить свои догадки.

Бабушка Люба заверила Олега, что измены не было, но возле его любимой скоро появится загадочный мужчина. Какой мудрый совет даст ревнивцу знахарка? Сможет ли Олег сохранить свой брак? Или он сам подтолкнет жену в объятия любовника? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 42 от 28.04.2023.

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