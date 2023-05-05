Сліпа 2023 43 серия смотреть онлайн — 05.05.2023

Серия 43 | 05.05.2023 | 2023

История про фатальные последствия благих намерений – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 43 серия от 05.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

Материнское сердце Аллы всегда болело за сына. Когда-то Дмитрию изменила любимая девушка, поэтому ему было трудно вновь доверить свое сердце другому человеку. Со временем герой сериала Сліпа 2023 нашел любовь и женился. Но молодожены почему-то сильно поссорились во время отдыха. Алла поехала к провидице, чтобы спросить совета и спасти отношения сына.

Бабушка Люба настойчиво просила Аллу не вмешиваться в семейные дела, ведь лишь ее поступки могут разлучить влюбленных. Но почему женщина решит проигнорировать предостережение знахарки? И неужели она снова разрушит счастье сына своими руками? Смотрите онлайн сериал Сліпа 2023 серия 43 от 05.05.2023.

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