Сліпа 2023 46 серия смотреть онлайн — 05.05.2023

Серия 46 | 05.05.2023 | 2023

Десять лет брака были разрушены из-за ритуала из интернета – смотрите онлайн сериал Сліпа 46 серия от 05.05.2023.

После супружеской измены в жизни Полины случилась еще одна беда. Александр привел в родительскую квартиру Полины свою любовницу и захотел разменять жилье, потому что он был здесь прописан. Из-за этого героине сериала Сліпа 2023 приходится жить в одном доме с любовницей Светланой, пока продолжается процесс развода. Полина больше всего хочет защитить наследство родителей, поэтому она отправилась к бабушке Любе за советом.

Провидица посоветовала женщине потерпеть и подождать. Светлана кое-что скрывает от Александра, и эта тайна разрушит их отношения. А разлад между любовниками спасет дом Полины от размена. Хватит ли женщине сил подождать разрешения ситуации? Какой секрет скрывает Светлана? Большая неудача может принести настоящее счастье в жизнь Полины – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 46 от 05.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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