Сліпа 2023 48 серія дивитись онлайн – 12.05.2023

Серія 48 | 12.05.2023 | 2023

Знаки долі, які не варто ігнорувати, – дивіться онлайн у серіалі Сліпа 48 серія від 12.05.2023.

Вадим жив щасливим життям зі своєю дівчиною й працював на гарній роботі, поки неочікувана сутичка з близьким другом не перевернула його життя вверх дном. На корпоративі Костя звинуватив друга у флірті зі своєю дівчиною Ольгою на пустому місці. Чому кращий друг раптом перетворився на заклятого ворога? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023.

Чоловік поїхав до провидиці за порадою, бо його насторожив недавній конфлікт і дивне видіння. Бабуся Люба пояснила, що побачене Вадимом – це дурний знак, який попереджає про темряву обману. Хто плете інтриги проти Вадима? Чи зможе він дізнатися правду? І яку прикмету небезпечно ігнорувати? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 48 від 12.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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