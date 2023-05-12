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Сліпа

Video: Сліпа 2023 49 серія дивитись онлайн - 12.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 49 серія від 12.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 49 | 12.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн у серіалі Сліпа 49 серія від 12.05.2023 захопливу історію про перевірку почуттів брехнею.

Після подружньої зради Христині важко довіряти чоловікам, але вона все одно мріє про сімейне щастя. Жінка звернулася по допомогу до провидиці, щоб дізнатися, чи судилося їй знову стати дружиною. У серіалі Сліпа 2023 бабуся Люба застерегла Христину: якщо вона упустить свою долю, то назавжди залишиться сама. Мама жінки вирішила взяти ситуацію у свої руки й потай зареєструвала дочку на сайті знайомств. Може саме там Христина знайде своє щастя? Чи вчинок матері лише додасть їй проблем? Чи може гра в кохання перерости в справжні почуття – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 49 від 12.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 48 серія від 12.05.2023

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