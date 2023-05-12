Сліпа 2023 50 серія дивитись онлайн – 12.05.2023

Серія 50 | 12.05.2023 | 2023

Неймовірна історія про ціну самопожертви й павутиння брехні – дивіться онлайн у серіалі Сліпа 50 серія від 12.05.2023.

Півроку тому Марія потрапила в списки на скорочення, але біда, як кажуть, не приходить одна. Петра, коханого героїні серіалу Сліпа 2023, також звільнили з роботи за статтею, тому їхня родина вимушена жити за рахунок свекрухи. Провидиця попередила Марію про майбутнє лихо й наказала їй терміново залишити місто. Але Зоя Дмитрівна заборонила невістці їхати до батьків, адже її син може з дня на день опинитися у в’язниці. Що ж насправді сталося в цій родині? Чи зможе Марія врятувати чоловіка? І що сам Петро приховує від коханої? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2023 серія 50 від 12.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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