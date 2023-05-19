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Сліпа

Video: Сліпа 2023 51 серія дивитись онлайн - 19.05.2023

Серіал Сліпа 2023 - 51 серія від 19.05.2023 дивитись онлайн. Сліпа (2023) нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
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Серія 51 | 19.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 51 серія від 19.05.2023 та дізнайтеся дивовижну історію про втрачену долю й прикмету, яка вказує на конфлікти з близькими людьми.

Ірина розлучилася з Андрієм, із яким прожила п’ять років у шлюбі. Поки суд не поділив їхнє спільне майно, колишнє подружжя разом з коханцем Іри живе в одній квартирі. У серіалі Сліпа 2023 жінка вирішила, що Андрій набагато швидше переїде з дому, якщо знайде нове кохання. Іра вирушила до Сліпої, щоб розпитати, як їй знайти нову другу половинку для колишнього чоловіка. Що жінці порадить бабуся Люба? Яка новина здивує Ірину? І чому вона вирішить дослухатися до порад коханця Михайла, а не знахарки? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 51 від 19.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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