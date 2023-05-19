Сліпа 2023 52 серія дивитись онлайн – 19.05.2023

Серія 52 | 19.05.2023 | 2023

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 52 серія від 19.05.2023, щоб дізнатися шокуючу історію про помсту за розбите серце.

Одного дня у двері Аліни постукала незнайомка, яка назвала себе дружиною Олега. Ця новина шокувала головну героїню серіалу Сліпа 2023. Вона п’ять років жила в щасливому цивільному шлюбі й ростила спільну з коханим дочку Каріну. А тут виявилося, що весь цей час Аліна була коханкою! Коли жінка звернулася по допомогу до сліпої провидиці, та порадила їй не поспішати з одруженням. Чи дослухалася Аліна до цієї поради? І якою буде ціна за непослух? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2023 серія 52 від 19.05.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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