Сліпа 2023 54 серия смотреть онлайн — 19.05.2023

Серия 54 | 19.05.2023 | 2023

Опасные видения Кристины превратились в реальность – смотрите онлайн сериал Сліпа 54 серия от 19.05.2023.

Полгода назад Кристина стала вдовой, и даже спустя несколько месяцев с момента трагедии женщина не может оправиться от потери. К тому же в ее сны постоянно наведывается покойный муж, который зазывает жену на тот свет. Провидица объяснила героине сериала Сліпа 2023, что она сама виновата в потусторонней угрозе собственной жизни. Когда-то Кристина дала кровную клятву, из-за которой она может скоро умереть. Единственная возможность разорвать эту клятву – это использовать кровь родни погибшего. Но согласится ли родная сестра Андрея на мистическую помощь? И какую шокирующую тайну покойного мужа раскроет Кристина? Смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2023 серия 54 от 19.05.2023 на сайте телеканала СТБ.

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