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Video: Сліпа 2023 62 серия смотреть онлайн - 27.10.2023

Сериал Сліпа 2023 - 62 серия от 27.10.2023 смотреть онлайн. Сліпа (2023) новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
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Серия 62 | 27.10.2023 | 2023

В мистическом сериале Сліпа 2023 серия 62 Евгений оказался перед сложной дилеммой. Как гармонично строить карьеру и уделять внимание личной жизни? Смотрите онлайн серию про work/life balance на СТБ!

Евгений в 62 серии сериала Сліпа 2023 постоянно конфликтует с женой из-за работы. Он больше времени проводит на работе, чем с ней, и Лариса постоянно злится на мужа из-за этого. Он из тех трудоголиков, кто пропускает годовщины и дни рождения из-за рабочих встреч. Евгений верит в то, что делает это все ради семьи – он много работает ради того, чтобы купить загородный дом. Смогут ли советы бабушки Любы помочь Евгению сохранить работу и семью, хотя жена уже начала грозить ему разводом? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Сліпа 2023 серия 62.

Смотрите онлайн: сериал Сліпа 61 серия от 20.10.2023

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